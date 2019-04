Bi Garcia anuncia mais investimentos para as regiões do tracajá e Jará

O prefeito Bi Garcia, acompanhado do líder do Governo na Câmara, vereador Cabo Linhares, cumpriu agenda de viagens à zona rural de Parintins na última quinta-feira (11). Bi Garcia esteve nas comunidades de Santo Antônio do Tracajá e São Sebastião do Jará.

Em visita à Escola Municipal Luiz Gonzaga, no Santo Antônio do Tracajá, Bi Garcia anunciou para alunos, professores e moradores da localidade que o educandário será ampliado. Num trabalho que iniciará nos próximos meses, a Prefeitura reformará a instituição de ensino e construirá mais quatro salas de aula.

“É muito importante a presença do prefeito em nossa comunidade com o intuito de melhorar cada vez mais o processo de ensino-aprendizagem, construindo as quatro salas de aula. Quem vai ganhar com tudo isso é a comunidade e os alunos. A gente observa o empenho do prefeito nessa luta para melhorar a educação da zona rural”, exalta Walter Menezes (ao centro), professor premiado internacionalmente e coordenador da comunidade do Santo Antônio do Tracajá.

Na comunidade de São Sebastião do Jará, o prefeito apresentou aos comunitários o projeto arquitetônico da nova escola da localidade. O educandário possuirá quatro salas de aula, biblioteca, refeitório e área administrativa. A construção será feita com recursos próprios do Município.

“Nós esperamos há mais de 40 anos essa escola. Estamos muito felizes por termos essa oportunidade. Era uma luta que tínhamos em nossa comunidade que foi abraçada pelo prefeito Bi Garcia, que nos dará uma escola digna”, enfatiza a moradora do São Sebastião do Jará, Maria Zenilda.

SECOM