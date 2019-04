Bi Garcia anuncia melhorias no Ginásio Elias Assayag

Tweet no Twitter

Uma parceria, através do termo de cessão de uso de bem público, firmada entre a Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel) e a Prefeitura de Parintins concede o uso exclusivo do Ginásio Elias Assayag para a Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer (Semjuv) desde o dia 11 de abril de 2019 até o dia 31 de dezembro de 2022.

Para melhor atender o desporto parintinense, o prefeito Bi Garcia anuncia melhorias na estrutura e no funcionamento para as atividades esportivas e também culturais. “Vamos trocar a iluminação para refletores de Led. A Secretaria de Obras já está providenciando a troca daquelas telhas que ocasionam as goteiras e também faremos adequações necessárias nos vestiários e na área de alojamento”, garante o prefeito.

Bi Garcia ressalta que existe a possibilidade do ginásio receber cerca metálica para evitar depredação do bem público e manter a segurança dos atletas, principalmente em competições. “Só temos a agradecer o prefeito Bi Garcia por mais essa conquista depois de muitas lutas na capital. Inclusive a Secretaria Municipal de Esporte vai funcionar no ginásio”, agradece a coordenadora da Semjuv, Valdete Prestes.

Segundo a coordenadora, um dos pedidos do prefeito é que os horários de 8h às 17h sejam voltados para treinamentos e trabalhos de projetos das escolas e da comunidade. “Você, professor que tem um projeto seja para sua escola ou para o seu bairro, nos procure para trabalharmos juntos em favor do esporte parintinense”, convida Valdete.

SECOM