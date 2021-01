Bi Garcia anuncia planejamento para compra de vacina contra a COVID-19

Durante a reunião do Comitê Gestor de Combate ao Coronavírus de Parintins, realizada nesta terça-feira, 05 de janeiro, o prefeito e presidente do comitê, Bi Garcia (DEM), garantiu que a Prefeitura está se planejando para adquirir vacina para imunizar a população do município contra a COVID-19. A aquisição das vacinas ocorrerá com recursos próprios do Município.

Segundo o prefeito de Parintins, a aquisição de vacina pela Prefeitura ocorrerá se o Governo Federal e Governo do Estado não apresentarem um plano em caráter de urgência para vacinar a população do município.

“Estamos em uma verdadeira guerra contra o coronavírus. Não podemos esperar muito tempo para agilizar a vacinação dos parintinenses. Na ausência do Estado e Governo Federal, vamos comprar vacina autorizada pela Anvisa para imunizar nossa população. Abriremos mão de investimentos, principalmente em obras, para salvar vidas. Essa é a nossa maior preocupação”, garante Bi Garcia.

O planejamento para a compra de vacina está sendo comandado pela equipe técnica de saúde do Município. A ação prevê aquisição de insumos necessários e capacitação de profissionais para a imunização em massa.

SECOM PARINTINS

Foto: Pitter Freitas