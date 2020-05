Bi Garcia anuncia retomada de construção da Vila Olímpica em Parintins

O prefeito de Parintins, Bi Garcia, vistoriou nesta quarta-feira (13) a obra de construção da Vila Olímpica de Parintins. O projeto foi retomado recentemente e agora vai receber a instalação de postes de iluminação elétrica. O trabalho conta com supervisão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp).

Na vistoria, também estiveram o secretário de Obras, Lázaro Ferreira, o vereador Mateus Assayag, engenheiros e representantes da empresa que executa os serviços. “A gente vai começar a implantação da Vila Olímpica pelo campo de futebol. Tínhamos conseguido uma emenda, lamentavelmente o prefeito que me sucedeu não quis dar continuidade, perdeu os recursos e foi devolvido para a União”, revela Bi Garcia.

Nesta semana começa a instalação dos postes de iluminação e a demarcação para o campo de futebol. O secretário da Semosp, Lázaro Ferreira, informa que todos os cuidados quanto à saúde dos trabalhadores são tomados, tanto no uso de EPI’s (equipamentos de proteção individual) como no distanciamento social.

A construção da Vila Olímpica em Parintins é erguida com recursos próprios da Prefeitura Municipal de Parintins e conta com convênio do Governo Federal para a construção de um ginásio poliesportivo, numa emenda do senador Eduardo Braga. No projeto, a obra conta com campo de futebol, ginásio, piscina, pista de atletismo, duas quadras de areia, quadra de concreto, banheiros, vestiários, praça de alimentação, área de convivência e centro de tratamento médico. Os trabalhos são retomados aos poucos e vai crescendo de forma gradativa, seguindo orientação de órgãos de segurança e saúde.

