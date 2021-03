Bi Garcia apresenta projeto de Cidade da Criança, Centro do Idoso e CRAS no Mocambo

Em agenda de trabalho no sábado (13), o prefeito de Parintins, Bi Garcia (DEM), esteve na agrovila do Mocambo para apresentar e discutir o projeto de instalação da Cidade da Criança, Centro do Idoso e um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), na agrovila do Mocambo. A ida à comunidade foi acompanhada pelo presidente da Câmara, Mateus Assayag (PL), vereador Cabo Linhares (PSL) e equipe de engenharia da Secretaria de Obras.

A área que receberá as obras está sendo doada à Prefeitura pela Amazonas Energia. O terreno passará por uma série de adequações para receber os três espaços sociais. As obras serão executadas com recursos próprios e de emendas parlamentares.

Com a instalação da Cidade da Criança Centro do Idoso e CRAS numa só área, o intuito da Prefeitura é construir um grande centro social na agrovila do Mocambo, como informa o prefeito Bi Garcia.

“Estamos recebendo, através de doação da Amazonas Energia, uma área excelente. Nesse espaço vamos fazer um grande centro social com toda a estrutura necessária para proporcionar qualificação, entretenimento e assistência social às crianças, jovens e idosos do Mocambo”, enaltece o prefeito Bi Garcia.

