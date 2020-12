Bi Garcia assegura aporte financeiro ao hospital Padre Colombo e emergência será reaberta

Para buscar uma solução contra o fechamento da emergência do hospital Padre Colombo, Prefeitura de Parintins, Câmara Municipal, Ministério Público, Defensoria Pública, Diocese e direção da unidade de saúde reuniram nesta terça-feira, 1º de dezembro, no Gabinete Civil do executivo municipal.

O atendimento à população no Padre Colombo foi reduzido nesta terça. A paralisação no serviço ocorreu em razão da falta de recursos financeiros.

Para que o serviço de atendimento na emergência seja retomado, o prefeito de Parintins, Bi Garcia (DEM), garantiu o repasse de um auxílio financeiro ao hospital. O Município repassará o montante de R$ 100 mil à Diocese (instituição que gerencia o hospital Padre Colombo) para normalizar os serviços prestados na unidade. Com a garantia de recursos, a emergência volta a funcionar nesta quarta-feira, 02 de dezembro, conforme anunciou o bispo Dom Giuliano Frigeni.

“Imediatamente vamos recomeçar. Também o Jofre Cohen já está atendendo e hospitalizando as pessoas. Isso alivia muito”, anunciou. “Vamos ficar em sintonia e atender todos os casos possíveis no hospital”, completou o bispo.

O repasse de recursos para a normalização de atendimentos na emergência do hospital, segundo o prefeito Bi Garcia, é um sinal de respeito ao trabalho que a casa de saúde presta à população de Parintins e cidades vizinhas.

“O Município vai fazer um aporte a mais do que já repassa, da ordem de R$ 100 mil em dezembro. Em janeiro, se não houver melhoramento dos recursos do Estado, o Município vai aportar mais R$ 100 mil. Isso é para demonstrar claramente que nós temos responsabilidade em cuidar bem das pessoas e também de socorrer parceiros em momentos de crise, como é o caso que está enfrentando o hospital Padre Colombo”, frisou Bi Garcia.

De acordo com o prefeito de Parintins, além do repasse de R$ 100 mil feito pela Prefeitura para a retomada de atendimentos de emergência, o hospital Padre Colombo receberá, nos próximos dias, aporte financeiro do Governo do Estado. O recurso será encaminhado ao Fundo Municipal de Saúde (administrado pelo Município) e repassado imediatamente para a direção do hospital.

SECOM

Fotos: Pitter Freitas