Bi Garcia assina convênio de R$ 12 milhões para asfaltamento e melhorias sanitárias

A assinatura do convênio foi feita pelo prefeito Bi Garcia em cerimônia realizada na superintendência da Caixa Econômica Federal, em Manaus, na quinta-feira (19).

Através de emendas do senador Eduardo Braga, a Prefeitura de Parintins terá R$ 12 milhões para investir em melhorias sanitárias domiciliar e asfaltamento de vias do município no ano de 2020. Os recursos são provenientes do Orçamento da União de 2019.

Dos R$ 19 milhões, R$ 9,5 milhões serão destinados à recuperação do sistema viário do município com recapeamento asfáltico. O restante do recurso, em torno de R$ 2,5 milhões, será empregado na construção de sistemas de abastecimento de água e melhorias sanitárias em 170 residências nas comunidades de Vila Amazônia, Mocambo do Arari, São Tomé do Uaicurapá e Santo Antônio do Tracajá.

De acordo com o prefeito Bi Garcia, as emendas avolumam ainda mais os investimentos destinados a Parintins pelo senador Eduardo Braga. O prefeito também projeta 2020. “No total, na verdade, o senador Eduardo Braga ultrapassa R$ 20 milhões em emendas e investimentos no município de Parintins só nesse final de 2019. Portanto, 2020 será um ano promissor, de muita luta, de muita glória, muitas vitórias e muitos investimentos na cidade”, finaliza Garcia.

SECOM