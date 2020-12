Bi Garcia assina convênio de R$ 60 milhões para a construção do muro de arrimo de Parintins

Em reunião com o senador do estado do Amazonas, Omar Aziz (PSD), em Manaus, na terça-feira (22), o prefeito de Parintins, Bi Garcia (DEM), assinou, junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), do Governo Federal, o termo de convênio que garante recursos para a construção do muro de arrimo da frente da cidade de Parintins.

O convênio n° 905679/2020 celebra a destinação de recursos do Governo Federal para construção do muro para contenção de erosão fluvial na cidade Parintins. Orçado em cerca de R$ 60 milhões, o recurso contempla serviços onde não haja muro, do trecho do matadouro municipal até a cidade Garantido.

“É uma emenda inédita que a gente está conseguindo para a cidade de Parintins com o nosso grande parceiro, o senador Omar. Agora é botar em licitação, o que considero uma das maiores obras já realizadas aqui e de uma importância muito grande para proteger a nossa cidade das ondas e das correntes do rio Amazonas”, comemorou o prefeito Bi Garcia.

A Prefeitura de Parintins, em uma parceria com o Governo do Estado do Amazonas, já atua na reconstrução do trecho do muro de arrimo próximo à praça Judite Prestes, conhecida como praça do Comunas. Nesse trecho, 144 metros já estão sendo recuperados e outros já estão em fase de execução das fundações, como a próxima ao boteco do Verçosa onde a área está interditada e os serviços seguem em pleno andamento.

