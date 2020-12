Bi Garcia assina mais convênios para Parintins

O prefeito de Parintins, Bi Garcia (DEM), acompanhado do senador Eduardo Braga, assinou na manhã desta terça-feira, 29 de dezembro, na superintendência da Caixa Econômica Federal, em Manaus, o termo de convênio para a pavimentação da estrada que liga o Caburi ao Mocambo e Monte Sinai.

O convênio, na ordem de R$ 38.310.823,00 (trinta e oito milhões, trezentos e dez mil, oitocentos e vinte e três reais), foi conquistado pelo senador Eduardo Braga junto ao Governo Federal. O projeto prevê o asfaltamento de toda a estrada que liga as três comunidades, construção de meio fio, sarjeta, rampas, muros de contenção, porto flutuante no Mocambo e terminal de passageiros, pátio de estacionamento, fábrica de gelo e armazém no Monte Sinai.

Para o prefeito Bi Garcia, a conquista da pavimentação da estrada e outras obras é muito importante para o acesso às agrovilas do Caburi e Mocambo, que em época de vazante do rio Amazonas ficavam isoladas. “É uma verba que o senador conseguiu no Ministério do Desenvolvimento Regional para o projeto da ligação do Caburi com o Mocambo e Monte Sinai, que é a comunidade que fica às margens do rio Amazonas. É uma obra gigantesca que vai levar o apoio tão importante ao produtor rural, ao ribeirinho que mora nessas agrovilas”, comemora Bi Garcia.

Com a assinatura do termo de convênio, a Prefeitura de Parintins fará o processo licitatório para então dar início às obras. Segundo o termo de convênio, as obras devem ser finalizadas até 2023.

Emenda do senador Eduardo Braga garante recursos para asfaltamento da estrada Vila Amazônia – Serra da Valéria

Em cerimônia realizada na sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), em Manaus, na tarde desta terça-feira (29), o prefeito de Parintins, Bi Garcia (DEM), assinou um convênio de mais de R$ 70 milhões para o asfaltamento da estrada que liga a sede da Vila Amazônia à Serra da Valéria, na fronteira com o estado do Pará. O recurso é fruto de emenda parlamentar do senador Eduardo Braga (MDB).

Além da estrada que liga a Vila à Serra da Valéria, o asfaltamento abrangerá também os ramais do Mato Grosso e da Santa Rita da Valéria. Serão mais de 47 quilômetros de estradas recuperadas. A obra será executada pela Prefeitura de Parintins.

O asfaltamento da estrada, de acordo com o prefeito Bi Garcia, é uma grande vitória para a Gleba de Vila Amazônia. “É um investimento muito importante para o escoamento da produção no assentamento da Vila Amazônia, que hoje é o maior centro de produção e abastece o município de Parintins”, comenta o prefeito.

SECOM

Fotos: Francisco Cabral