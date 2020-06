Bi Garcia comemora dia de várias conquistas para Parintins

O prefeito Bi Garcia usou das redes sociais para comemorar as entregas feitas nesta terça-feira a população, de vários empreendimentos. (foto: Paulo Sicsu)

Disse o prefeito:

Nossa terça-feira foi repleta de trabalho, com importantes conquistas para Parintins na saúde, produção rural e saneamento básico.

Iniciamos o dia entregando seis ambulanchas. As embarcações, construídas com recursos próprios do município, vão fortalecer os trabalhos da Central de Resgate Municipal. Através da central, pacientes da Vila Amazônia, Zé Açu, Santo Antônio do Tracajá, Caburi, Mocambo e de comunidades próximas à sede serão transportados à cidade para atendimento médico de emergência.

Também fizemos a entrega de três caminhões que vão reforçar o escoamento da produção rural na Vila Amazônia, comunidades da região do Açaí e Zé Açu. Dois caminhões foram adquiridos por meio de emenda da ex-senadora Vanessa Grazziotin e contrapartida do município. O veículo destinado ao Açaí foi totalmente revitalizado pelo município com recursos próprios.

Fechando o dia de trabalho, entregamos o Sistema de Abastecimento de Água Piquinino, na comunidade do Bom Socorro do Zé Açu. O novo sistema de abastecimento é dotado de reservatório com capacidade para 20 mil litros de água. Acabamos com um problema de décadas na comunidade que sofria com constantes problemas no fornecimento de água.

Foi um dia de muitas vitórias com investimentos que vão melhorar ainda mais a qualidade de vida de nossa gente. Todos os investimentos foram conquistados num grande trabalho de parceria que fazemos com o Governo Federal, Governo do Estado através do governador Wilson Lima, bancada de senadores, bancada de deputados federais e participação direta da Câmara Municipal através dos vereadores. Vamos avançar!

Fonte/fotos: Prefeito Bi Garcia

Publicado por Carlos Frazão/JI