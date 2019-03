Bi Garcia comemora sucesso da primeira noite do Carnailha

“Sucesso total o Carnailha e olha que é só a primeira noite. Uma multidão de foliões brincando nos blocos e as arquibancadas lotadas”, comemora o prefeito Bi Garcia ao lado da Miss Brasil Mayra Dias o sucesso da apresentação dos Blocos Irreverentes na primeira noite do Carnailha que aconteceu no domingo, 03 de março, na avenida Paraíba.

Bi Garcia enaltece que “fico feliz e parabenizo os blocos dessa noite e a população que compareceu e lotou as arquibancadas. Não tenho dúvida que o Carnailha ainda vai crescer muito e vamos trabalhar para que essa festa se torne o maior carnaval do Estado do Amazonas”.

Sobre a expectativa da segunda noite com relação as mudanças nas apresentações da chave A e Especial que transformou os blocos em banda, o prefeito exalta que “as mudanças aconteceram para fazermos um espetáculo cada vez melhor e a altura que a população e os visitantes merecem. Tenho certeza que até a última noite, com o Carnaboi, faremos um Carnailha alegre, agradável, ‘pra cima’ com muito sucesso, a exemplo dessa noite”, finalizou Bi.

Foto: Frank Freitas

Kedson Silva/JI