Bi Garcia conquista instalação da JUCEA em Parintins

Para desburocratizar a abertura de novas firmas e fomentar o empreendedorismo em Parintins, o prefeito Bi Garcia (DEM) articulou, em Manaus, a instalação da Junta Comercial do Estado do Amazonas (JUCEA) no município. Em audiência com a presidente da Junta, Maria de Jesus Lins, o prefeito assinou nesta segunda-feira (14) o termo de cooperação técnica para a implantação da JUCEA no PAC Parintins.

De acordo com o prefeito Bi Garcia, a instalação da JUCEA em Parintins vai acelerar todo o processo de instalação de novas empresas. Conforme dados da Junta, o município possui mais de 5.400 firmas estabelecidas. O quantitativo consagra o município como o que mais tem firmas registradas no interior do Estado.

“Estamos bem a frente de muitos municípios. Essa ida da JUCEA junto com a Prefeitura é justamente para desburocratizar e acelerar o processo de abertura de firmas. É um grande passo que vamos dar em apoio ao empreendedorismo de Parintins”, enaltece o prefeito Bi Garcia.

Com a assinatura do termo de cooperação, Parintins passa a ter acesso à Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (RedeSim-AM). A rede acelera a constituição de novas empresas.

SECOM

Fotos: Francisco Cabral