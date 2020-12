Bi Garcia conquista mais de R$ 3 milhões em investimentos para Parintins

Fruto de articulação junto à bancada de deputados estaduais, o prefeito de Parintins, Bi Garcia, encaminhou nesta terça-feira (15) a liberação de R$ 3.798.399,38 (três milhões, setecentos e noventa e oito mil, trezentos e noventa e nove reais, e trinta e oito centavos) para investimentos na educação, esporte e lazer do município. O montante será destinado ao Município após a assinatura dos termos de convênio, ocorrida na sede da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, em Manaus.

Do valor total, R$ 1.748.000,00 (um milhão, setecentos e quarenta e oito mil reais), fruto de emenda do deputado Saullo Viana, será destinado à construção de uma escola na comunidade São Pedro do Parananema, ampliação das escolas municipais Lila Maia e São Francisco, além da construção de um ginásio poliesportivo e cultural no bairro de São José Operário. Para auxiliar na manutenção de ações educacionais na zona rural de Parintins, o deputado estadual Dermilson Chagas destinou R$ 1.750.000,00 (um milhão, setecentos e cinquenta mil reais) para a aquisição de combustível. Com a destinação de emenda de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), o deputado estadual Cabo Maciel encaminhou ao Município recursos para a construção de uma quadra poliesportiva na comunidade Santa Rita da Valéria.

Bi Garcia comemora a liberação de mais de R$ 3 milhões em emendas para o Município. O prefeito destaca o trabalho em parceria com a bancada de deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) para a concretização de grandes investimentos para Parintins.

“Estamos vivenciando um momento de grandes conquistas para Parintins. A liberação de mais de R$ 3 milhões é um claro sinal de sucesso dessa parceria que estabelecemos com nossos deputados. Com a liberação dessas emendas, faremos grandes obras e ações em prol de nosso povo da cidade e zona rural”, exalta Bi Garcia.

SECOM