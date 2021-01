Bi Garcia contesta declaração de defensores públicos e entrará com ação junto à corregedoria do DPE

O prefeito de Parintins, Bi Garcia (DEM), concedeu coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 25 de janeiro, para se pronunciar sobre as declarações feitas por defensores públicos no último domingo (24). Em vídeo divulgado nas redes sociais, os defensores Gabriela Gonçalves e Gustavo Cardoso afirmaram ter ocorrido óbito do paciente Silvano Cidade no Jofre Cohen devido à falta de oxigênio.

Segundo a defensora Gabriela Gonçalves, o fato foi acompanhado in loco pelo defensor Gustavo Cardoso. “Doutor Gustavo acompanhou à beira leito. À beira leito ele viu”, disse a defensora em vídeo gravado na frente do hospital Jofre Cohen na manhã de domingo. De acordo com a Declaração de Óbito, o paciente Silvano faleceu às 7h20. Registros feitos no hospital dão conta que o defensor Gustavo só esteve na unidade por volta das 11h.

Durante a coletiva, o prefeito rebateu as declarações feitas pelos defensores, afirmando que em momento algum houve falta de oxigênio, e sim uma queda de pressão na rede que atendia a 106 pacientes. “Se fosse falta de oxigênio, morreriam muito mais pessoas, principalmente os que estão na UCI”, declarou o prefeito Bi Garcia. Além do oxigênio oriundo da rede, o hospital possuía 17 cilindros armazenados para possíveis casos de emergência.

Mediante as acusações feitas pelos defensores, o prefeito afirmou que entrará com medidas cabíveis. “Nós vamos representar na Corregedoria da Defensoria Pública para apurar responsabilidade e o comportamento leviano dos defensores que fizeram prejulgamento. E assim posso afirmar, estavam atrás de holofote para fazer politicagem. Nosso governo não está atrás de holofote para fazer politicagem. A nossa missão está dedicada a salvar vidas no município de Parintins”, garantiu Bi Garcia.

Para garantir transparência no caso, o prefeito Bi Garcia determinou à direção do hospital Jofre Cohen a imediata instauração de procedimento administrativo para averiguar as possíveis responsabilidades sobre o ocorrido.

