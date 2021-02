Bi Garcia cumpre agenda de trabalho em Brasília em busca de emendas parlamentares

O prefeito Bi Garcia (DEM) esteve em Brasília, nesta semana, em peregrinação nos gabinetes dos parlamentares da bancada federal do Amazonas em busca de recursos para o município de Parintins. Gabinete a gabinete, Garcia esteve dialogando com deputados federais e senadores para extrair recursos, especialmente para a área da saúde, que, por conta da pandemia do novo coronavírus, aumentou de forma substancial o seu custeio.

Senador Eduardo Braga recebeu o prefeito Bi Garcia

Segundo Bi Garcia, completa um ano no esforço do Município para salvar vidas. “Foi a principal bandeira nesta viagem em Brasília. Lembro também que buscamos recursos para o setor primário, educação, assistência social, investimentos em infraestrutura com verbas para drenagem e asfaltamento do bairro Pascoal Allágio, asfaltamento do Jacareacanga, Tonzinho Saunier, algumas ruas de outros bairros onde ainda não chegou asfalto, como no final dos Itaúnas”, ressaltou.

O prefeito de Parintins lembrou que o orçamento da União será votado neste mês de março, por isso a importância do diálogo com todos os parlamentares. Bi esteve acompanhado do secretário extraordinário para convênios, contratos e projetos, Wanderley Ribeiro. “Nós estamos acreditando que realmente possam acontecer várias emendas para o município de Parintins e beneficiar a população”, finalizou.

(SECOM PARINTINS)