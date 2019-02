Bi Garcia cumpre agenda em Manaus e Brasília na busca de investimentos para Parintins

Bi Garcia reuniu com o governador do Estado nesta terça-feira e terá encontro com a bancada amazonense em Brasília na quarta para agilizar a destinação de investimentos para Parintins (Foto: Daniel Sicsú)

Nesta terça-feira, 26 de fevereiro, o prefeito Bi Garcia iniciou uma agenda de compromissos fora de Parintins na busca de investimentos para o município. A agenda iniciou em Manaus, onde Garcia trabalhou durante o dia todo em reuniões junto ao Governo do Estado e outras entidades governamentais.

Iniciando a agenda oficial na capital, o prefeito esteve na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, onde reuniu com parlamentares para debater a decisão do Governo do Estado que destinará aproximadamente R$ 350 milhões do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI) para quitar o pagamento de empresas terceirizadas e comprar equipamentos e materiais para o interior.

Ainda durante a manhã, Bi Garcia reuniu com o governador do Amazonas, Wilson Lima, para iniciar os preparativos de Parintins para receber pousos e decolagens no período do Festival Folclórico. O encontro foi mediado pelo Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo da Amazônia (CINDACTA IV).

Fechando a agenda de compromissos oficiais em Manaus, o prefeito esteve na Representação do Município para agilizar os convênios que serão apresentados aos parlamentares do Amazonas em Brasília nesta quarta-feira. “Embarco para a capital federal na noite desta terça. Durante toda a quarta estarei reunido com a bancada amazonense para agilizarmos a liberação de convênios no Calha Norte e também estamos levando uma série de propostas orçamentárias para contemplarem nosso município”, destaca Bi Garcia.

