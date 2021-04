Bi Garcia dá ordem de serviço em obras conquistadas com emendas do deputado Saullo Vianna

Com mais de R$ 1,7 milhão oriundo de emendas parlamentares do deputado estadual Saullo Vianna (PTB), o prefeito de Parintins, Bi Garcia (DEM), deu ordem de serviço neste sábado (17) o início da construção de uma escola com quatro salas de aula no Parananema, ampliação da escola municipal Lila Maia, ampliação da escola municipal São Francisco, construção de um ginásio poliesportivo e cultural no bairro de São José e revitalização da escola municipal Beatriz Maranhão.

Em dois anos de mandato como deputado estadual, Saullo Vianna destinou 100% de suas emendas da educação para Parintins, além de enviar recursos para a saúde, assistência social e esporte e lazer. Para o próximo ano, o deputado se comprometeu junto ao prefeito Bi Garcia em continuar destinando o total de suas emendas da educação para o município.

“Tenho um carinho muito especial por Parintins. É o município onde tenho minhas raízes. Meu avô, meu pai e meus tios nasceram e se criaram aqui. Tenho o compromisso com o prefeito Bi Garcia em poder destinar 100% das minhas emendas na área da educação aqui para o município. Quero deixar uma semente plantada para as crianças de Parintins”, garantiu o deputado Saullo Vianna.

De acordo com o prefeito Bi Garcia, o deputado estadual Saullo Vianna se consagra como o parlamentar da Assembleia Legislativa que mais destinou recursos ao município nos últimos anos. Em pouco mais de dois anos de mandato, Saullo Vianna encaminhou mais de R$ 5 milhões a Parintins através das emendas impositivas no orçamento do Estado.

“É muito importante a gente ter essas emendas da Assembleia, ter o comprometimento do deputado com Parintins ao colocar recursos para uma ferramenta que tem o objetivo claro de melhorar a qualidade de vida do povo. Fico muito feliz, como prefeito de Parintins, em receber esses investimentos e poder estar autorizando as obras, dando ordem de serviço para que as construtoras comecem os trabalhos”, enalteceu o prefeito Bi Garcia.

Para 2022, o prefeito Bi Garcia e o deputado Saullo Vianna trabalham na viabilização de recursos para a construção do primeiro ginásio poliesportivo e cultural da zona suburbana de Parintins. O ginásio será construído ao lado da escola Santa Luzia, na comunidade do Macurany. A estrutura será dotada de quadra esportiva coberta, arquibancadas, palco para eventos culturais, espaço para lanchonetes e vestiários.

Fotos: Yuri Pinheiro

Secretaria de Comunicação

Site: www.parintins.am.gov.br

E-mail: [email protected]

Facebook: facebook.com/PrefeituraOficialParintins