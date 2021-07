Bi Garcia dá ordem de serviço para construção de ginásio poliesportivo na região da Serra de Parintins

O prefeito de Parintins, Bi Garcia (DEM), assinou na tarde desta segunda-feira, 05 de julho, a ordem de serviço para a construção de um ginásio poliesportivo e cultural na comunidade Santa Rita da Valéria, localizada na Serra de Parintins. A assinatura da ordem foi acompanhada pelo presidente da Câmara, Mateus Assayag (PL), vereador Telo Pinto (PSDB) e equipe de engenharia da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

A construção do ginásio na Santa Rita da Valéria será feita com recursos da Prefeitura de Parintins e recursos de emenda parlamentar do deputado estadual Cabo Maciel (PL). A emenda estadual foi articulada pelo vereador Cabo Linhares (PSL).

“É uma obra que tem o trabalho do vereador Cabo Linhares com o deputado Cabo Maciel, que conseguiu liberar uma emenda de R$ 300 mil e que a Prefeitura deve aplicar mais de R$ 500 mil nessa obra. É uma obra de R$ 800 mil”, destaca o prefeito Bi Garcia.

VISTORIAS

Durante a agenda de trabalho na zona rural, o prefeito Bi Garcia também vistoriou obras executadas pela Prefeitura nas comunidades do Açaí e Laguinho. No Açaí, comunidade localidade na parte central da Gleba de Vila Amazônia, a Prefeitura de Parintins está construindo uma escola com duas salas de aula, e no Laguinho o Município faz a ampliação da escola local com mais duas salas de aula.

A Prefeitura executa as obras com recursos próprios e recursos advindos de emendas parlamentares.

SECOM