Bi Garcia dá ordem de serviço para construção do museu de Parintins

Nesta segunda-feira, 22 de junho, o prefeito de Parintins, Bi Garcia, deu a ordem de serviço para o início das obras que vão transformar o palácio Cordovil, antiga sede da Prefeitura, em museu da cidade. A obra faz parte do projeto de revitalização do centro histórico do município.

A transformação do palácio Cordovil em museu será feita com recursos oriundos de emenda parlamentar do ex-deputado federal Gedeão Amorim com contrapartida do Município.

O museu contará com espaços que contarão a história de Parintins, dos bois-bumbás, além de centro de informática, biblioteca e salas de exposição. “Aqui nós vamos contar a história de Parintins. Vai ter museu virtual com sala de cinema, com tudo que um museu tem para contar a história de um povo, a exemplo do que vamos instalar aqui dentro do palácio Cordovil”, comenta Bi Garcia.

Além do museu, a praça Eduardo Ribeiro passará por revitalização. O espaço será totalmente repaginado com a instalação de área de convivência e praça de alimentação.

Texto: Daniel Sicsú – Secom

Fotos: Júnior Preto