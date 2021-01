Bi Garcia decreta 3 dias de luto pelo falecimento do prof. Renner Dutra

O prefeito estava em uma solenidade de posse, quando recebeu a triste notícia do falecimento do seu amigo Renner Douglas Gonçalves Dutra (foto), 59 anos, encontrado morto em sua residência na manhã de hoje.

NOTA DE PESAR

Neto de Sila Marçal, Renner Dutra exerceu o sacerdócio na Diocese de Parintins, era professor da Universidade Estadual do Amazonas e um grande colaborador do meu governo. Foi secretário de educação do município e chefe de gabinete em dois momentos da administração pública. Lúcido e inteligente, participava com brilhantismo dos meus planos de governo e as suas observações oportunas serviam de guia para o bom desempenho da máquina pública.

Perdi um amigo, um colaborador e um grande conselheiro das políticas públicas priorizadas em meus governos. Decretamos três dias de luto em Parintins.

Deixo à esposa Eliane e aos filhos o meu pesar e a minha solidariedade, pedindo a Deus que conforte o coração de todos, extensivos à classe acadêmica, aos familiares, parentes e amigos.

Frank Bi Garcia, Prefeito de Parintins

