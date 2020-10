Bi Garcia destaca a atenção para o combate a COVID-19 em Parintins em seu primeiro programa eleitoral

Na sexta-feira (09) foi ao ar, nas emissoras de rádio e TV, a primeira edição dos programas eleitorais da coligação “Avança Parintins”, do candidato a prefeito Bi Garcia (DEM) e vice Tony Medeiros (PSD), que busca a reeleição no pleito 2020.

Os programas de Bi Garcia têm o maior tempo entre os candidatos (6 minutos e 13 segundos), e abriu a campanha nas mídias tradicionais, mostrando todo o trabalho realizado pela Prefeitura de Parintins para proteger e salvar a vida da população da COVID-19.

Bi Garcia destacou o pioneirismo do município em ações importantes para previnir a doença. “Desde o começo dessa pandemia, fomos o primeiro município do Brasil a decretar toque de recolher, o uso obrigatório de máscara, higienização das ruas, distribuição do kit com remédios para tratar a doença”, enfatizou.

Ele completou falando da realização de mais de 20 mil testes rápidos e de mudanças e investimentos inéditos no atendimento de saúde do município.” Revitalizamos o Hospital Jofre Cohen e o transformamos em referência no atendimento aos infectados, criamos o Programa Resgate Parintins, com duas ambulâncias na cidade e 11 ambulachas com técnicos em enfermagem para resgatar as pessoas nas comunidades rurais, além de outras grandes ações”, disse Garcia.

Os programas eleitorais dos candidatos a Prefeitura de Parintins vão ao ar de segunda a sexta-feira, no rádio, das 6h às 6h10, 11h às 11h10, e na TV, das 20h30 às 20h40.

