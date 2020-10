Bi Garcia destaca criação de programas que mudaram a vida dos parintinenses da zona rural

A segunda edição do programa eleitoral de Bi Garcia (DEM), da coligação “Avança Parintins”, destacou a criação dos programas desta gestão voltados para a zona rural do município.

O candidato a reeleição destacou a importância das comunidades pequenas e das famílias que produzem farinha, beiju e outros produtos. “Nas minhas outras gestões, eu dei bastante atenção para as comunidades grandes. Nessa, as comunidades rurais receberam investimentos que nem sonhavam. Teve comunidade que nunca tinha recebido um prefeito, e eu fui lá, como no Fluminense, no rio Tracajá e levei água na casa deles”, disse Bi Garcia.

Para as comunidades rurais de terra firme, que não tinham abastecimento de água, foi criado o programa Água no Jirau, que já beneficiou cerca de 17 comunidades e outras estão em fases de instalação. Para a várzea, em parceria com a Funasa, foi aderido o projeto Salta – Z, que filtra a água do rio Amazonas e distribui para os comunitários.

“Hoje temos um posto de saúde em cima d’água, a nossa UBS fluvial, que vai no porto das comunidades atender. Além dela, criamos o programa Resgate Parintins. Hoje todas as calhas de rios têm veículos potentes para salvar vidas. 11 ambulachas já estão atuando e duas ambulâncias esperam o paciente na cidade. É o nosso SAMU municipal”, destacou Garcia.

Apostando em tecnologia e sendo pioneiro, Bi Garcia deu início ao programa Vagalume, que instala iluminação solar nas comunidades, através de um painel que absorve a luz do sol e à noite, com lâmpadas de LED, iluminam as comunidades.

