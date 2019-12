Bi Garcia destaca importância econômica da 34ª Expopin

O governador Wilson Lima, vice-governador Carlos Almeida, prefeito Bi Garcia, deputados estaduais e outras autoridades prestigiaram a abertura da EXPOPIN.

Realizada em parceria entre o Governo do Amazonas, Prefeitura de Parintins e Associação dos Pecuaristas de Parintins (APP), a 34ª edição da Exposição Feira Agropecuária de Parintins (Expopin) iniciou neste sábado, 14 de dezembro. Cavalgada pelas ruas da cidade, apresentação das candidatas à rainha Expopin e abertura do Parque de Exposição Luiz Lourenço de Souza para visitação marcaram o início das atividades do evento.O primeiro dia de Expopin contou com a participação do governador Wilson Lima, vice-governador Carlos Almeida, prefeito Bi Garcia, deputados estaduais e outras autoridades.

Em nove dias de programação, a Expopin 2019 vai movimentar aproximadamente R$ 3 milhões. Para o prefeito Bi Garcia, o alto valor de investimentos que envolve a Expopin a qualifica como uma grande feira de negócios, além de ser uma grande oportunidade para o melhoramento da cadeia produtiva no setor primário local.

“A feira tem esse objetivo de envolver produtores rurais, pescadores e pecuaristas. Eu sempre analiso que é uma grande oportunidade de negócios, não apenas na agropecuária. Muito mais do que isso, vamos atrair os investimentos que estão chegando através da AFEAM, Banco do Brasil, BASA”, destaca Bi Garcia, que também considera a Expopin como uma grande oportunidade para Parintins voltar aos tempos áureos na agropecuária, onde foi a cidade com maior rebanho no interior do Estado.

Daniel Sicsu/SECOM

Fotos: Pitter Freitas