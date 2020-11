Bi Garcia destaca mais de R$ 200 milhões para investimentos em Parintins

No programa eleitoral de televisão exibido nesta quinta-feira, 05 de novembro, o prefeito e candidato à reeleição Bi Garcia (DEM) destacou os mais de R$ 200 milhões conquistados em seu governo para investimentos em Parintins. A verba é fruto de parcerias com os governos federal e estadual. NO âmbito federal, os senadores Omar Aziz (PSD) e Eduardo Braga (MDB) são os conseguiram alocar maiores valores de emendas para a infraestrutura de Parintins.

Com o montante de R$ 200 milhões, Parintins terá mais de 90% viário urbano recuperado, toda a orla fluvial de frente para o Rio Amazonas protegida por muro de arrimo, além do asfaltamento da área urbana de Vila Amazônia, da estrada que liga Parintins a Juruti e da estrada que liga as agrovilas de Caburi, Monte Sinai e Mocambo do Arari.

Segundo Bi Garcia, seu governo tem como uma das grandes marcas, a busca e consolidação das parcerias firmadas com as bancadas estadual e federal. O prefeito e candidato à reeleição assinalou que os mais de R$ 200 milhões destinados a obras irão melhorar a vida dos parintinenses.

“Queremos avançar e fortalecer cada vez mais a infraestrutura do município. Nossa gestão é marcada por grandes obras que trouxeram inúmeros benefícios para a população parintinense”, conclui Bi Garcia.

Assessoria Bi Garcia