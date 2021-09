Bi Garcia e amigos doam novo barco a família que teve bem incendiado injustamente

Pai de dez filhos, o morador da comunidade Vila Nova, o senhor Adenil Fonseca, de 64 anos, teve sua vida mudada de forma drástica no dia 07 de junho de 2021. Na manhã daquela segunda-feira, três filhos de Adenil foram apontados como autores de um suposto estupro contra uma criança de oito anos de idade, no Bairro da União. Diante do boato, os rapazes foram agredidos por populares e a embarcação de propriedade da família foi incendiada. A Polícia Militar de Parintins interveio para que não fossem linchados.

Mediante a situação, os três filhos do senhor Adenil Fonseca foram conduzidos para a delegacia de polícia a fim de prestarem depoimentos para elucidar o caso. Na delegacia foi constatado pela equipe de investigação, comandada pelo delegado Adilson Cunha, que o suposto crime de abuso sexual não passava de boato. Os rapazes, então, foram liberados, mas o barco da família estava totalmente destruído.

Com a embarcação, a família buscava seu sustento diário. Através dela, os filhos de seu Adenil pescavam na região da Vila Nova e garantiam a renda para toda a família. A perda gerou um prejuízo financeiro de mais de R$ 40 mil reais.

Ciente de toda a situação de injustiça em que a família foi submetida, o prefeito de Parintins, Bi Garcia, começou a intervir para corrigir em partes o erro cometido. Juntamente com amigos, Garcia conseguiu angariar recursos e fez a aquisição de uma nova embarcação para a família do aposentado. O bem foi entregue na manhã desta sexta-feira (17), na orla do Bairro da União.

Sem acreditar no que aconteceu, o senhor Adenil agradeceu pela iniciativa liderada pelo prefeito Bi Garcia. “Há dois dias ele (Bi Garcia) me fala: Adenil, vou te dar um barco. Estou sonhando, não estou acreditando no que estou vendo. Diante de toda a situação humilhante que a gente passou, o prefeito, todo o seu secretariado e outras pessoas me deram a mão. Esse barco vai manter minha família todinha”, contou emocionado.

Com a nova embarcação, a família Fonseca retornará às atividades pesqueiras na região da Vila Nova. O inquérito que investiga a injustiça contra a família está em fase de conclusão na delegacia de Polícia Civil para ser encaminhado à Justiça.

SECOM

Fotos: Yuri Pinheiro