Bi Garcia é convidado para reunião com ministro da Saúde e governador do Estado para definir vacinação em Parintins

O prefeito de Parintins, Bi Garcia (DEM), participa na próxima segunda-feira, 11 de janeiro, de uma reunião com o ministro de Saúde, Eduardo Pazuello, e o governador do Estado do Amazonas, Wilson Lima (PSC), para alinhar o lançamento do programa de vacinação contra a COVID-19 no estado. O secretário de Saúde de Parintins, Clerton Rodrigues, também participa do encontro.

A vacinação contra COVID-19 deve iniciar a partir do dia 20 de janeiro, como confirmou o ministro Pazuello em pronunciamento feito na última quarta-feira, dia 06.

O prefeito Bi Garcia exalta a iniciativa em conjunto do Governo Federal e Governo do Estado. “É uma notícia muito importante para todos os amazonenses, brasileiros, essa decisão do Governo Federal de comprar vacina e começar a vacinar todos, para que a gente possa estar imune desse vírus que tem ceifado a vida de tantos amigos, familiares e tanta gente de Parintins e no mundo”, comemora Bi Garcia.

No encontro será discutida a logística de vacinação no Amazonas. O prefeito de Parintins colocará à disposição do Governo Federal e do Estado toda a estrutura da Prefeitura para que a imunização ocorra com sucesso no município.

SECOM

Foto: Pitter Freitas