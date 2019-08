Bi Garcia e Mayra Dias entregam 600 cestas básicas a famílias carentes de Parintins

O prefeito de Parintins, Bi Garcia, e a primeira dama Mayra Dias, casados no último sábado (03), entregaram nesta segunda-feira (05) mais de 600 cestas básicas a famílias carentes de Parintins. Os alimentos foram adquiridos por meio de doação feita por todos os convidados que participaram do enlace matrimonial.

A solenidade de entrega ocorreu no ginásio da Escola Municipal Luz do Saber e foi coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação (Semasth).

Segundo Bi Garcia, a doação de alimentos é uma forma de dividir toda a felicidade de seu casamento com Mayra Dias. “É uma ação pessoal, minha e da Mayra, fruto do nosso amor, do nosso carinho e compromisso com a população parintinense. Queríamos dividir esse momento de felicidade e de bênçãos de Deus com a população mais humilde de Parintins”, enfatizou.

A primeira dama Mayra Dias ressaltou que ajudar as pessoas é algo gratificante e que isso aumenta ainda mais a felicidade com o casamento. “A gente não poderia de compartilhar esse momento com todos os parintinenses. Por isso a entrega de cestas básicas a essas famílias que precisam e isso é muito gratificante”, comentou.

SECOM