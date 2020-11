Bi Garcia é reeleito para mais 4 anos em Parintins

Com uma votação histórica, Bi Garcia (DEM) se consagrou prefeito de Parintins pela quarta vez neste domingo, 15 de novembro. A chapa de Bi Garcia e Tony Medeiros recebeu mais de 60% dos votos válidos.

Bi Garcia e Tony Medeiros foram reeleitos com mais de 30 mil votos válidos. O resultado reflete a aprovação de 80% do governo Bi Garcia à frente da Prefeitura de Parintins, confirmando as pesquisas feitas nas duas últimas semanas.

O prefeito reeleito destaca que a grande votação foi um reconhecimento a todos os investimentos realizados em Parintins ao longo de quatro anos. Bi Garcia elenca os grandes desafios para o quarto mandato como prefeito do município mais importante do Amazonas.

“Tivemos quatro anos de reconstrução de nossa amada Parintins, devolvendo o respeito e a dignidade ao nosso povo. Nos próximos anos teremos grandes investimentos no município. Dentre eles, podemos destacar a chegada de energia limpa com o Linhão de Tucuruí, exploração de gás natural na nossa zona rural, pavimentação da estrada que liga o Amazonas ao Pará na Vila Amazônia, construção de muro de arrimo em toda a orla fluvial do rio Amazonas, recapeamento de 90% das ruas da cidade e muito mais”, pontuou o prefeito reeleito Bi Garcia.

Vice-prefeito reeleito, Tony Medeiros aponta os grandes desafios de realizar a campanha durante a pandemia de COVID-19. Segundo Medeiros, foi uma campanha muito diferente do que o parintinense está habituado.

“Em respeito às normas estabelecidas pelos órgãos de saúde, não fizemos campanha com visitas, carreatas e grandes comícios. Estivemos engajados em mostrar nossas propostas e todo o trabalho que desenvolvemos ao longo desses últimos três anos em nossos programas eleitorais de rádio e televisão. Foi uma campanha limpa, sem ataques levianos, e que foi reconhecida pelo povo de Parintins”, finaliza.

Nome: Frank Luiz da Cunha Garcia (Bi Garcia)

Partido: DEM

Aniversário: 19/08/1966

Natural de Parintins, Bi Garcia começou ainda jovem na política, escrevendo uma trajetória política vitoriosa no Amazonas. Reconhecido por sua ousadia e capacidade de realização, Bi Garcia mudou a história política e cultural desse município do Baixo Amazonas. Investiu forte na educação, saúde e infraestrutura. Nos seus oito anos de governo, Parintins foi considerado o município com melhor qualidade do ensino público do Amazonas, segundo o IDEB. Na saúde, implantou o melhor sistema de saúde pública do interior do Estado e criou as Jornadas de Cirurgias Complexas, com a participação de médicos especialistas de Manaus, do Brasil e do exterior. Tendo sido realizadas mais de 7.000 (sete mil) cirurgias, nesse período. Nos seus dois governos, Parintins foi reconhecido como município que mais dedicou atenção a proteção social no Amazonas, beneficiando idosos, mulheres, crianças e jovens. Foi dele a iniciativa, em 2005, de mudar o calendário do Festival Folclórico de Parintins, transferindo a data do evento para o último final de semana, do mês de junho, sempre sexta, sábado e domingo. E com isso aumentou o fluxo de turistas para o município e operadores e as companhias aéreas criaram voos charters em aviões de grande porte. Bi Garcia, transformou Parintins em cidade charme do Baixo Amazonas e maior Polo Universitário do interior do Amazonas. Em parceria com a Universidade Federal do Amazonas – UFAM, levou para o município os Cursos de Expressão Visual e Artes Plásticas, formando e qualificando centenas de artistas. Em 2008, inaugurou em Parintins a primeira Praça Digital com internet banda larga do Brasil. Ao deixar a prefeitura em 2012, Parintins, tinha o segundo IDH do Amazonas, apenas atrás de Manaus.

Títulos Obtidos

2010 – “Prêmio Prefeito Empreendedor do Estado do Amazonas”, concedido pelo SEBRAE.

2011 – “PRÊMIO INTEGRACION LATINO AMERICANO”, em Curitiba-Paraná, prêmio concedido pela Câmara Internacional de Pesquisas e Integração Social- CIPIS, a líderes de vários países da América Latina.

2011 – “Prêmio JK – JUSCELINO KUBITSCHEK”, em Florianópolis-Santa Catarina, no 8º Encontro Nacional dos Prefeitos, honraria concedida aos 100 melhores prefeitos Destaques do Brasil.

2011 – “Prêmio Meeting City Dinamics World ” na cidade de Colônia, na Alemanha, prêmio concedido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em parceria com a Organização das Nações Unidas (ONU) e Organização das Nações Unidas para Ciência e Cultura (Unesco), pela inclusão do município de Parintins entre as 300 cidades mais dinâmicas do mundo.



Cargos Públicos Assumidos

1992 – Eleito vereador em Parintins, aos 25 anos de idade.

1995 – Presidente da Câmara Municipal de Parintins, no biênio 1995/1996.

1996 – Reeleito vereador em Parintins.

2000 – Eleito Vice Prefeito de Parintins.

2001 a 2004 – Secretário Municipal de Obras de Parintins.

2002 – Eleito 1° Suplente do Senador Arthur Virgílio Neto. (2003 a 2010).

2004 – Eleito Prefeito de Parintins com 23.412 votos (61,93%).

2008 – Reeleito Prefeito de Parintins com 20.304 votos (49,82%).

2014 – Eleito Deputado Estadual com 22.782 votos.

2016 – Eleito Prefeito de Parintins com 30,970 votos (63.20%)

