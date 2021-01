Bi Garcia e Tony Medeiros empossados para mais um mandato em Parintins

Eleito com 32.778 votos na eleição realizada em 2020, o prefeito reeleito de Parintins, Bi Garcia (DEM), juntamente com seu vice Tony Medeiros, foi empossado pela Câmara Municipal nesta sexta-feira, 1º de janeiro. A cerimônia de posse ocorreu no Parintins Convention Center e teve transmissão pela internet.

Devido a pandemia de COVID-19, a cerimônia de posse contou com apenas 20% da capacidade de público. No local do evento houve distanciamento entre os assentos e sanitização do local. A limitação atendeu a recomendações do Ministério Público e Defensoria Pública do Estado.

A cerimônia de posse fez parte da primeira sessão ordinária do 1º período da 18ª legislatura da Câmara Municipal.

Em seu discurso, o prefeito reeleito de Parintins, Bi Garcia, agradeceu a Deus e ao povo de Parintins pelo quarto mandato à frente da Prefeitura. Garcia projetou investimentos e destacou o novo mandato como o período em que o município mais terá investimentos públicos. “Nós vamos ultrapassar a casa de R$ 250 milhões em investimentos na cidade e zona rural”, anunciou o prefeito.

O vice-prefeito de Parintins, Tony Medeiros, enalteceu o momento político vivido em Parintins com Bi Garcia e reafirmou o compromisso com o povo do município. “Usarei minha experiência e o mandato para fazer o bem tanto na cidade quanto as comunidade rurais”, garantiu Tony Medeiros.

Homenagem

Durante a cerimônia de posse, o prefeito de Parintins, Bi Garcia, foi homenageado pelos bois Caprichoso e Garantido com o título de Grande Incentivador do Festival Folclórico de Parintins. O diploma foi entregue pelo presidente em exercício do boi Caprichoso, Karu Carvalho, e pelo presidente do Boi Garantido, Antônio Andrade.

SECOM

Fotos: Pitter Freitas