Bi Garcia emite nota de Pesar pelo falecimento do radialista Aderaldo Reis

O prefeito de Parintins presta homenagens a Aderaldo Reis (foto)

É com grande pesar que registro o falecimento do amigo Aderaldo Reis, ocorrido na madrugada de hoje, em Manaus. Radialista de profissão, tornou-se um dos grandes comunicadores do Amazonas com atuação nas rádios Difusora, Alvorada e Clube, além da presença marcante em um programa na TV Em Tempo.

Na política partidária, estivemos juntos na formação do PSDB em nosso município e também distantes em alguns embates eleitorais, mas sem perdermos o respeito mútuo. Sempre que nos encontrávamos, vinha a lembrança de antigas jornadas e o pensamento evoluía para as próximas. O amigo se foi, mas a lembrança fica.

Antes de embarcar para Manaus, tivemos uma conversa por telefone que guardarei para sempre. Assim, Parintins guardará para sempre as suas entrevistas inquietantes, o seu amor Caprichoso e o seu irreverente Plantão Policial.

À esposa Sandra e aos filhos Kamila e Igor, a nossa solidariedade, pedindo a Deus que conforte o coração de todos os familiares, parentes e amigos.

Frank Bi Garcia

Prefeito de Parintins