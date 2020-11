Bi Garcia enaltece medidas contra a COVID-19 em seu programa eleitoral

“Este é um ano que está marcando nossa vida para sempre. Somos uma ilha, somos uma grande família. Quero aqui dedicar a minha homenagem aos irmãos e irmãs que partiram. A covid-19 tirou pessoas de nós que amamos. Nossa Parintins já perdeu mais de 140 filhos queridos e suas famílias sofrem a dor da perda. Não é apenas uma questão de saúde, mas de humanidade também”, lamentou o Bi Garcia (25) durante o programa eleitoral exibido na tarde desta quarta-feira, 04 de novembro sobre as perdas de vidas nesta pandemia do coronavírus.

No programa, o prefeito e candidato a reeleição falou das ações executadas por seu governo no combate à Covid-19 em Parintins. Dentre as ações, Bi Garcia deu destaque à estruturação do hospital Jofre Cohen para tratamento de infectados com o novo coronavírus. Com recursos próprios e de emendas parlamentares estaduais e federais, o Município reestruturou a unidade de saúde para tornar-se referência no tratamento de Covid.

Morador do bairro de Itaúna I, o senhor José Wilson narrou sua história de luta contra o novo coronavírus. Ele, sua esposa e filho foram infectados e necessitaram de internação no hospital Jofre Cohen. “Hoje eu posso afirmar. Cuidar bem das pessoas de Parintins não é uma promessa de campanha do prefeito Bi. Hoje é uma marca do seu mandato, com o tratamento humanizado que as pessoas estão se recuperando”, enfatizou.

No programa eleitoral, Bi Garcia também destacou o programa de tratamento itinerante a infectados pelo novo coronavírus. O projeto é executado por uma equipe composta por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, assistente social e psicólogo que, em um ônibus, se deslocam às residências dos infectados para prestar o atendimento necessário. Com a ação, os pacientes são tratados precocemente, elevando consideravelmente as chances de cura.

Assessoria de Imprensa