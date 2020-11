Bi Garcia encerra campanha com a maior carreata de Parintins

Durante percurso, Bi Garcia foi festejado por centenas moradores em uma demonstração de apoio ao prefeito candidato à reeleição.

Um tsunami varreu ontem as ruas e avenidas de Parintins com a carreata organizada pelos apoiadores à candidatura à reeleição do prefeito Bi Garcia (DEM) e do vice-prefeito Tony Medeiros (PSD), da coligação “Avança Parintins”. Centenas de motos e carros, com seus ocupantes portando bandeiras do candidato, percorrendo os bairros do centro, Palmares, Paulo Corrêa, Itaúna I, Djard Vieira, São José, encerrando no Centro na Praça dos Bois. “É uma demonstração de carinho e de amor e de compromisso que a gente tem com o município”, afirmou Bi Garcia ao final da carreata diante do carinho e manifestação de apoio recebido durante o trajeto.

A concentração teve início pouco depois das 15 horas em frente ao Bumbódromo. Centenas de apoiadores em motos foram chegando aos poucos, muitos em grupos de candidatos a vereadores.

Bi Garcia, acompanhado da esposa Mayra Dias e do vice-prefeito Tony Medeiros, chegou ao local pouco depois das 17 horas, horário marcado para a saída com buzinaço.

Eram 17h20min quando deu início a carreata começando pela avenida Paraíba em direção ao bairro dos Palmares, tomando toda avenida. Muitos moradores já aguardavam a passagem do cortejo do candidato, líder absoluto das pesquisas.

O cortejo seguiu pela avenida Rio Branco, Rua Barreirinha, Avenida Geny Bentes, estrada do Macurany, Rodovia Oduvaldo Novo, Avenida Nações Unidas e encerrando na Praça dos Bois.

O tamanho da carreta pode ser verificado na passagem pela Avenida Geny Bentes, onde dezenas de moradores festejaram Bi Garcia. Ocupou toda a extensão da avenida indo até a ponte de acesso ao bairro.

Bi Garcia retribuiu todas manifestações de apoio aos moradores, em uma demonstração inequívoca de liderança política no município.

“A população veio pra rua demonstrar realmente que o 25 é melhor pra Parintins continuar avançando. Ninguém vai entrar em aventura. Ninguém precisa de alguém arrogante, prepotente, gente que tem discurso autoritário e nós não queremos mais isso para Parintins”, declarou ao avaliar as seguidas demonstrações de apoio recebidas durante o evento.

Assessoria de imprensa de Bi Garcia

Fotos: Pitter Freitas

NR: O SITE JI DEU ESPAÇO PARA TODOS OS CANDIDATOS (CF)