Bi Garcia encerra propaganda eleitoral no rádio e TV

De acordo com a a última pesquisa ACTION/BNC (registrada do TSE com o nº 04564/2020), Bi Garcia lidera a preferência de votos em Parintins com 62,2% de intenção, com uma diferença de 36 pontos de vantagem para o segundo colocado que tem 26,2%.

O candidato à reeleição à Prefeitura de Parintins, Bi Garcia (25) encerrou nesta quinta-feira, 12 de novembro, a participação da sua coligação “Avança Parintins” nos programas eleitorais para a eleição do domingo, 15 de novembro.

De acordo com Bi Garcia, esse foi um ano diferente que exigiu muito cuidado, pois não se podia fazer visitas, caminhadas e abraçar o parintinense que apoia a caminhada do 25.

Para ele, os programas eleitorais tiveram um papel fundamental, pois puderam chegar até os bairros, as comunidades, as casas das famílias, onde não se podia ir para evitar a proliferação do coronavírus.

“A gente assistia cada programa. Era a oportunidade de ouvir os candidatos e ver suas propostas e o trabalho feito. Bi Garcia trouxe isso, fez programa onde a gente se via. Via trabalho na saúde, educação, nas ruas, por isso que vamos votar de novo nele, no Bi”, disse a boleira Silvia Costa.

A propaganda eleitoral 2020 no rádio e na TV teve início no dia 09 de outubro e se encerrou nesta quinta-feira,12 de novembro.

Assessoria de Imprensa do candidato Bi Garcia

