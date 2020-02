Bi Garcia enfatiza investimentos da Prefeitura de Parintins

Durante a abertura dos trabalhos do 4º período legislativo do segundo biênio da 17ª legislatura, o prefeito Bi Garcia proferiu a leitura da mensagem anual, elencando investimentos ocorridos no ano de 2019 e projetando o ano de 2020. A leitura ocorreu em sessão ordinária na Câmara Municipal nesta segunda-feira, 17 de fevereiro.

Em seu discurso, Bi Garcia enfatizou os avanços alcançados e desafios vencidos na educação, saúde, assistência social, infraestrutura, produção e cultura no ano de 2019.

Segundo o prefeito, foi alcançado o total de mais de R$ 77 milhões em investimentos para o ano de 2020. Os recursos, conquistados através de emendas estaduais, emendas federais e recursos próprios, serão utilizados em diversas obras na cidade e zona rural.

Construção de complexo de esporte e lazer no Palmares, construção de mercado na Baixa do São José, escolas de alvenaria no São Sebastião do Boto e Brasília, CAPS Álcool e Drogas, Cidade da Criança no Caburi, ginásios poliesportivos nas zonas urbana e rural, academia ao ar livre, recapeamento asfáltico e aquisição de ônibus para o programa do idoso, de patrulha agrícola e patrulha mecanizada para recuperar estradas na zona rural, além de outros investimentos estão inclusos no pacote de mais de R$ 70 milhões de ações do Município.

“Estou prefeito há três mandatos e claramente acompanho a conquistas de investimentos para o município de Parintins. Muitos deles conquistados diretamente numa ação pessoal minha, enquanto outros vêm de ações voluntárias. Esse é o ano que realmente nós vamos executar mais investimentos provenientes de emenda parlamentar do orçamento da União, do orçamento estadual e de recursos próprios da Prefeitura de Parintins”, comentou o prefeito, projetando o ano de 2020.

Segundo Bi Garcia, todas as obras e ações que serão executadas em 2020 são frutos de recursos conquistados ao longo de 2017, 2018 e 2019.

SECOM

Foto: Pitter Freitas