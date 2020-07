Bi Garcia entrega Central de Resgate na Zona Rural

As regiões do rio Uaicurapá e rio Mamuru passam a serem beneficiadas pela Central de Resgate Municipal de Parintins com a entrega de duas novas ambulanchas. As embarcações, adquiridas com recursos de emenda do deputado federal Silas Câmara e contrapartida do Município, foram entregues nas comunidades de São Tomé do Uaicurapá e Terra Preta do Mamuru pelo prefeito Bi Garcia.

Nas duas regiões, as ambulanchas vão atender mais de 20 comunidades com o serviço de resgate. As embarcações são equipadas com motores de 150 HPs, macas fixas e móveis e balas de oxigênio.

As lanchas possuem capacidade para o transporte de dois pacientes e dois acompanhantes.

Morador da comunidade São Tomé do Uaicurapá, o senhor José Nunes, de 63 anos, fala do orgulho da região em receber a ambulancha e relata as dificuldades enfrentadas no transporte de enfermos para a cidade. “As dificuldades eram muitas. Já fomos com doentes daqui de rabeta, em motor fretado para não morrer”, conta.

Com a entrega das duas lanchas, a Prefeitura de Parintins soma 10 embarcações de resgate destinadas à zona rural. “Vamos salvar e proteger muitas vidas na zona rural. Não tenho dúvida que a gente estabelece um novo momento na vida dos interioranos, principalmente no que se refere a cuidar bem das pessoas”, exalta o prefeito de Parintins, Bi Garcia.

ORDEM DE SERVIÇO

Durante a agenda na zona rural, o prefeito de Parintins, Bi Garcia, também deu ordem de serviço para o início de obras na comunidade do Maranhão no rio Uaicurapá e Santo Antônio do Tracajá. No Maranhão, a Prefeitura está construindo um novo reservatório de água com capacidade para 20 mil litros, enquanto no Santo Antônio o Município iniciou a ampliação da escola municipal Luiz Gonzaga com mais quatro salas de aula.

SECOM

Fotos: Pitter Freitas/Secom