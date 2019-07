Bi Garcia entrega kits para delegação que vai participar dos JEAs

Além de patrocinar passagens de ida e volta à delegação, o prefeito entregou fardamento completo para a competição em Manaus.

A Prefeitura de Parintins fez a entrega nesta segunda-feira (15) dos kits de fardamento para os atletas e equipe técnica da delegação de Parintins que se descola a Manaus na terça (16) para a disputa dos Jogos Escolares do Amazonas (JEAs).

Na competição estadual, Parintins participará com 95 atletas em diversas modalidades. A logística de ida e volta de toda a delegação ocorre com total apoio da Prefeitura.

De acordo com o prefeito Bi Garcia, o auxílio dado pelo Município faz parte da política de valorização e fomento do desporto. No encontro com os técnicos da delegação, Bi Garcia anunciou que o Município está trabalhando para a liberação de convênios para a construção de novos ginásios poliesportivos na cidade.

SECOM

Postado por Carlos Frazão/JI