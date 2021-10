Bi Garcia entrega mais quatro modernas escolas na região dos rios Jacu e Uaicurapá no quarto dia da maratona do aniversário de Parintins

A maratona de inaugurações do aniversário 169 anos de Parintins, comandada pelo prefeito Bi Garcia (DEM), avançou nesta quarta-feira (13) na zona rural. A Prefeitura entregou a revitalização e modernização de uma escola com duas salas de aula na comunidade N. S. de Nazaré do Mangueirão, outra toda revitalizada com seis salas de aula, laboratório de informática e Programa Água no Jirau em São João, ambas na rio Jacu. No rio Uaicurapá, os comunitários de Santo Expedito ganharam um sistema do programa Água no Jirau e em São Tomé, na mesma calha de rio, uma nova escola com seis salas de aula e sistema Água no Jirau também foram entregues. A comunidade Peixe Marinho fechou a agenda do dia, ganhando uma nova escola climatizada para os alunos. Todos os educandários são climatizados e com mobília completa.

As entregas foram acompanhadas pelo Presidente da Câmara de Parintins, Mateus Assayag (PL), vereadora Vanessa Gonçalves (PP), vereador Telo Pinto (PSDB), vereador Cabo Linhares (PSL), secretário de Educação, Azamor Pessoa, e o diretor do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto (SAA), Fermiliano Tavares.

O prefeito Bi Garcia destacou que neste ano, entre as atrações da maratona do aniversário da cidade está a entrega de 10 escolas e 16 sistemas do Programa Água no Jirau. Ele frisou a importância dos investimentos nos educandários das comunidades ribeirinhas de Parintins. “São filhos de trabalhadores rurais, são filhos de pescadores, são filhos de pessoas humildes que moram na zona rural de Parintins, são ribeirinhos que precisam de educação de qualidade. Os nossos professores são todos de nível superior, as nossas escolas cada dia nós melhoramos para que eles possam ter mais qualidade na educação”, disse o Prefeito Bi Garcia, ao falar da importância da educação para os alunos.

No São Tomé, assim como nas demais comunidades, pais e alunos participaram da cerimônia de entrega da escola Municipal Maria Belém, que ganhou nova pintura e cobertura, novas salas, refeitório, mobília e equipamentos didáticos para professores e todo corpo discente. “A nossa comunidade estava esperando. Era um trabalho que a gente via acontecer. Ganhamos novo reservatório de água que vai dar mais segurança para os comunitários que não vão mais precisar ir lá na beirada para fazer as coisas de casa”, disse o coordenadora da comunidade, José Nascimento.

Nesta quinta-feira (14), a programação do aniversário de Parintins segue com inaugurações na cidade e zona rural.

Secom Parintins

Fotos: Yuri Pinheiro e Arleison Cruz