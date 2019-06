Bi Garcia entrega mil cestas básicas arrecadadas na Festa dos Visitantes

Para o prefeito Bi Garcia, a entrega dos mantimentos foi uma mostra clara da aplicação dos alimentos recebidos na Festa dos Visitantes 2019.

Mil cestas básicas arrecadadas na Festa dos Visitantes foram entregues a famílias carentes neste sábado, 29 de junho. Os beneficiados com os alimentos são moradores de áreas atingidas pela enchente do Rio Amazonas e pessoas cadastradas no Plantão Social do Município.

Os alimentos entregues às famílias em situação de vulnerabilidade social são frutos das doações feitas na Festa dos Visitantes 2019. A entrega dos mantimentos foi comandada pelo prefeito Bi Garcia, vice-prefeito Tony Medeiros, deputado federal Sidney Leitte, deputado estadual Cabo Maciel, secretária de Assistência Social do Estado, Márcia Sahdo, secretária de Assistência Social do Município, Trabalho e Habitação de Parintins, Zeila Cardoso, e vereadores.

A dona de casa Caroline Braga, beneficiada com uma cesta básica, enfatiza a relevância da ação desenvolvida pela Prefeitura de Parintins. “Vai me ajudar muito porque nesses tempos eu estava passando necessidades em casa. Esse benefício veio em uma boa hora”, comentou emocionada.

Para o prefeito Bi Garcia, a entrega dos mantimentos foi uma mostra clara da aplicação dos alimentos recebidos na Festa dos Visitantes 2019. “Isso faz parte dos benefícios eventuais da Semasth (Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação). Entregamos em um ginásio poliesportivo para a população perceber e a imprensa acompanhar a seriedade e a responsabilidade quando a gente gere a coisa pública”, destacou Bi Garcia, que também anunciou para o mês de julho a entrega de cestas básicas a famílias atingidas pela enchente na zona rural.

SECOM