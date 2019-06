Bi Garcia entrega Novo Balneário do Cantagalo

Neste sábado, com muita festa o prefeito Bi Garcia reinaugurou o Balneário Cantagalo e devolveu ao povo parintinense, totalmente reformado e moderno.

Em sua rede social, o prefeito Bi Garcia não escondeu seu contentamento em ter devolvido ao povo, mais um obra, esta para o lazer.

“Com muita festa ao som de Guto Lima, bois Caprichoso e Garantido, Banda dos Top’s e presença maciça do povo parintinense, reinauguramos neste sábado o Cantagalo, maior balneário público de Parintins.

Construído no meu primeiro governo como prefeito em 2005, o Cantagalo foi totalmente revitalizado neste ano. Com recursos próprios, fizemos a recuperação de toda a estrutura que existia no antigo complexo. Com o trabalho feito agora, construímos mais um pier para os banhistas e mais boxes para a instalação de botecos.

O balneário, após a revitalização, se consagra como um dos mais importantes pontos turísticos de nossa cidade. É uma grande estrutura na comunidade do Aninga que me emociona por ter sido idealizada e revitalizada em meus governos, sendo uma marca das grandes ações que fiz na localidade enquanto prefeito de Parintins”, disse Bi Garcia.

Histórico

Antes de se tornar Balneário Cantagalo, o local foi curral do Boi Caprichoso. O dono do terreiro era Ervino Leocadio, que na época botava o boi com ajuda de seu genro, Luiz Pereira e de seu filho Camoca, que por muitas vezes bailava como tripa.

Wilson Damasceno tirava os versos, o Sr. Emílio de Souza construía o boi de tala e pano com tamanha perfeição. Os cavalinhos eram confeccionados de lata e juta com a ajuda de sua esposa Dona Cassiana. Seu filho José era guardião do Caprichoso e o Didi Vieira, padrinho do Boi, nos anos de 65 e 85.

Em 14 de agosto de 2005, na gestão do prefeito Bi Garcia, o local foi inaugurado como Complexo de Esporte e Lazer Cantagalo. Na época o lugar ganhou píer, além de quadras de areia para futebol e voleibol, serviços de bar e restaurante, lanchonete e palco para shows, tornando-se bastante movimentado nos fins de semana e no período do festival.

O píer ganhou o nome de Mestre Veriano Brandão, em homenagem ao construtor naval que por ali passava diariamente a caminho de sua ilha, local em frente ao Cantagalo. Artesão dedicado, mestre Veriano construiu grande parte dos barcos regionais que navegavam no baixo Amazonas.

No ano de 2019, a partir da reinauguração o local passa a se chamar Balneário Cantagalo que ganhou melhorias com um novo estacionamento, reforma da quadra de areia, bar, palco, reforma de píer existente, construção de novo píer, iluminação de LED.

O cantor Guto Lima animou a festa.

Localizado na comunidade do Aninga, o Cantagalo oferece shows de toadas dos bois Caprichoso e Garantido durante o Festival Folclórico, administrado pela Prefeitura.

SECOM