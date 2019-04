Bi Garcia entrega primeira etapa do investimento viário do bairro Pascoal Alaggio

“Os trabalhos vão continuar, estamos em busca de investimentos e parcerias e assim fazer mais”, assegurou o prefeito Bi Garcia aos moradores do bairro Pascoal Alaggio durante a entrega do primeiro investimento na malha viaria, com a pavimentação, meio-fio e sarjeta da Avenida Brasil, principal via do bairro. O ato aconteceu na manhã desta sexta-feira, 26 de abril.

O trabalho, iniciado no mês de agosto de 2018 e concluído em novembro, foi realizado por meio de emenda parlamentar do deputado federal Alfredo Nascimento, de R$417.234,08, e contrapartida da Prefeitura no valor de R$150 mil.

“Agradeço em nomes de todos os moradores do bairro, pois lutamos em prol de melhorias. É disso que a gente precisa, de pessoas que correm atrás. Tô muito feliz porque depois do asfalto as coisas estão melhorando, já que o Pascoal Alaggio é um dos bairros que mais tem investimento na área civil. Tá melhorando pra todos, para o comerciante, para o empresário e para o trabalhador”, afirmou o morador Francinaldo Garcia ao se pronunciar.

O vice-prefeito Tony Medeiros afirmou que a Prefeitura já dispõe de um estudo de drenagem para resolver o problema de alagação no bairro, problemática que afeta principalmente as ruas 01 e 02.

Durante a inauguração, o prefeito foi enfático ao explicar a situação do bairro, desde a criação do loteamento e a necessidade da contrapartida dos proprietários dos lotes. Ele anunciou as futuras inaugurações a serem realizadas pela Prefeitura e os novos investimentos para o município.

SECOM