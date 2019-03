Bi Garcia firma compromisso e apoio para a criação da UFMBAM

Em audiência pública realizada nesta sexta-feira, 1º de março, no auditório Dom Cerqua, a sociedade parintinense discutiu o projeto que prevê a implantação da Universidade Federal do Médio e Baixo Amazonas (UFMBAM) em Parintins. O objetivo principal da solenidade promovida pela Câmara Municipal foi discutir junto a entes governamentais e sociedade em geral a criação da nova universidade.

Segundo a mensagem governamental nº 799 do ex-presidente Michel Temer, publicada em 28 de dezembro de 2018, a universidade terá sede em Parintins. Para que a instituição seja criada de fato, o texto da Presidência da República necessita de aprovação no Congresso Nacional. A referida mensagem também prevê a criação da Universidade Federal no Médio e Alto Solimões, com sede em Coari ou Benjamin Constant.

Para fortalecer o projeto que prevê o desmembramento dos centros da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) de Parintins e Itacoatiara, a Câmara Municipal relizou a audiência que contou com a participação do prefeito Bi Garcia, deputada estadual Joana Darc, deputado estadual Saulo Viana vereadores de Parintins, Barreirinha, Maués e São Sebastião do Uatumã, alunos, professores e a sociedade em geral.

Durante a sessão, o prefeito Bi Garcia garantiu que estará empenhado na criação da nova universidade com sede em Parintins, destacando que a mesma trará grandes benefícios para a região. “Temos que estar todos unidos para aprovar no Congresso Nacional esse projeto de lei que está tramitando e tem o apoio da bancada do Amazonas”, salientou.

Na audiência pública, Bi Garcia também enfatizou que fortalecerá a articulação junto aos parlamentares na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) e em Brasília, além de alinhar ações junto aos prefeitos das cidades que compõem o Médio, Baixo Amazonas e oeste do Estado do Pará para a efetivação do projeto que cria a UFMBAM.

Daniel Sicsú/Secom Parintins