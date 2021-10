Bi Garcia inaugura ala de UTIs neonatais em Parintins

O prefeito de Parintins, Bi Garcia (DEM), inaugurou nesta quinta-feira (21), no Hospital Jofre Cohen, a ala de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) voltados para o atendimento neonatal. O ato contou com a presença da primeira-dama de Parintins, Mayra Dias, secretário executivo de Assistência ao Interior da Secretaria de Estado de Saúde, Cássio Espírito Santo, secretário de Saúde do Município, Clerton Rodrigues, vereador Telo Pinto (PSDB), presidente do Conselho Municipal de Saúde, José Augusto, e demais profissionais da equipe técnica do hospital.

Os equipamentos fazem parte dos dez leitos de UTI comprados pela Celeo Redes Brasil em parceria com a Prefeitura de Parintins e Governo do Estado.

“Eu fico muito feliz, como prefeito da cidade, em conquistar parceiros importantes como a Celeo Redes Brasil e o Governo do Estado do Amazonas que têm me ajudado muito, principalmente no que se refere ao custeio do Hospital Jofre Cohen. Então, hoje estamos entregando equipamentos importantes para que possamos ter o melhor parto e melhorar o tratamento para as crianças que nascem aqui”, disse o prefeito Bi Garcia.

O secretário Executivo de Assistência ao Interior, Cássio Espírito Santo, destacou a disponibilização de itens como um berço aquecido, dois berços Bilitron, dois focos fonte de luz, uma incubadora estacionária, uma incubadora de transporte, três reanimadores pulmonares em T, quatro ventiladores pulmonares servo air, dois ultrassons Siemens e demais equipamentos que já estão em plena atividade para atender os recém-nascidos.

O secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, destacou o trabalho na estrutura da saúde de todo município. Ele evidenciou a qualificação dos serviços do Hospital Jofre Cohen. “A gente qualificou não só a unidade de tratamento intensivo, mas o atendimento também aos recém-nascidos, na neonatologia no município de Parintins, haja vista que nós adquirimos inúmeros equipamentos de qualidade que vão atender com muita eficiência esses recém-nascidos aqui do Jofre Cohen”, finaliza.

Fotos: Yuri Pinheiro