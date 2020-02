Bi Garcia informa a verdade à população

Tentar empanar os avanços que o município volta a ter é desconhecer a sabedoria do caboclo que percebe a maldade e reconhece quem trabalha de verdade.

NOTA DE ESCLARECIMENTO SOBRE FAKES NEWS EM SITES

Em relação a matérias veiculadas em alguns sites de notícias a respeito das viagens do Prefeito Frank Bi Garcia a outras cidades brasileiras, a Prefeitura Municipal de Parintins, através da Secretaria Municipal de Comunicação Social, esclarece que as mesmas foram pautadas no atendimento dos interesses do município, por meio de portarias, publicadas no Portal da Transparência, E-contas do TCE e dos Diários Oficiais.

Em 2017, foram realizadas 45 viagens a Manaus, 03 a Brasília e 04 ao Rio de Janeiro. Assuntos tratados: assinatura e liberação de convênios, inadimplência do município deixada pelo antecessor, novas parcerias para o Festival Folclórico e reabertura do Porto de Parintins e do Aeroporto Júlio Belém junto a ANAC.

Em 2018, foram 36 viagens a Manaus, 11 a Brasília, 03 ao Rio de Janeiro e 02 a São Paulo. Assuntos tratados: assinatura de convênios, investimentos no Aeroporto, novos patrocínios para o Festival Folclórico e liberação de novos investimentos.

Ano passado foram 45 viagens a Manaus, 05 ao Rio de Janeiro, 04 a Brasília e 02 a São Paulo. Assuntos tratados: liberação de emendas para a construção de escolas na cidade e zona rural, melhorias no sistema de saúde do município e obras de infraestrutura, além da assinatura de novos convênios e articulação para reabertura do porto.

Parintins saiu de um caos econômico e administrativo para vivenciar um novo momento com a chegada de vários investimentos. Convênios importantes nos governos federal e estadual foram e estão sendo assinados. As emendas parlamentares são destinadas ao município de maneira nunca vista. O comércio aqueceu, porto reabriu, o aeroporto voltou a funcionar, ampliando sua estrutura física e operacional, o festival folclórico se agigantou, novas unidades básicas de saúde foram entregues à população, ruas estão sendo recapeadas, dezenas de escolas com padrão de qualidade estão sendo construídas na zona rural. Para este ano está previsto mais de R$ 70 milhões em investimentos, gerando várias frentes de trabalho.

Ano eleitoral é um campo fértil para a disseminação da dúvida e dos fakes news como a postagem daquele site afirmando que “em um ano o prefeito ficou 11 meses fora de Parintins”. Que mentira absurda! Todo esse trabalho incomoda os adversários de Parintins. Tentar empanar os avanços que o município volta a ter é desconhecer a sabedoria do caboclo que percebe a maldade e reconhece quem trabalha de verdade.

É importante ressaltar que as diárias pagas aos servidores públicos municipais, que exercem atribuições do seu cargo em outra localidade, são amparadas na Lei das Diárias 029/2000. Todo esse procedimento é fiscalizado por técnicos do Tribunal de Contas do Estado/TCE através de auditorias semestrais realizadas a cada ano nas contas da prefeitura.

Secretaria Municipal de Comunicação Social de Parintins