Bi Garcia inicia maratona de inaugurações em Parintins

O prefeito de Parintins, Bi Garcia, iniciou na quarta-feira (12) uma jornada de inaugurações no município. As entregas de obras e serviços iniciaram pela manhã no Marajá, comunidade localizada na margem direita do rio Amazonas, na fronteira com a cidade de Urucará. Na localidade, a Prefeitura entregou uma nova escola, sistema de abastecimento de água com o programa Água no Jirau, gerador de energia elétrica e iluminação pública em LED com o programa Vagalume.

O mutirão de inaugurações seguiu pelas comunidades do Saracura, Vila Bentes, Divino Espírito Santo do Aduacá, Caburi e Mocambo. No Saracura, o Município entregou a 11ª ambulancha do programa Resgate Parintins para atender nove comunidades da região das ilhas e costa do rio Amazonas, além da inauguração do sistema de tratamento de água Salta-Z, que também foi entregue na comunidade Vila Bentes.

Localizada na região do Aduacá, a comunidade Divino Espírito ganhou uma escola totalmente revitalizada e ampliada, novo sistema de abastecimento de água e iluminação do programa Vagalume. Na comunidade Santa Terezinha do Caburi, o Município fez a iluminação em sistema de LED e implantou o programa Água no Jirau.

Fechando a grande ação de entregas, os distritos do Caburi e Mocambo ganharam campos de futebol iluminados com sistema de LED.

A grande jornada de inaugurações, de acordo com o prefeito Bi Garcia, é fruto de muito trabalho. Bi Garcia destaca que a maior parte dos investimentos entregues são oriundos de recursos próprios, mas com participação essencial do Governo do Estado e de emendas de deputados estaduais, deputados federais e senadores. “Tem muito recursos da Prefeitura nessa maratona. Mas temos procurado buscar muitos parceiros para que possamos fazer o melhor pela nossa, gente, pelo nosso povo”, ressalta o prefeito.

Elinaldo Fonseca, morador da comunidade do Divino Espírito Santo do Aduacá, enaltece a atuação da Prefeitura de Parintins na estruturação da zona rural. “Estamos tendo a oportunidade de receber esses benefícios da Prefeitura. Há muitos anos que estávamos esperando por todas essas conquistas. É uma grande vitória para a zona rural”, frisa.

Nesta quinta-feira, 12 de agosto, a Prefeitura segue a maratona de inaugurações com a entrega de um ginásio no Laguinho, fazenda municipal para estudos agropecuários na Vila Amazônia, campo iluminado no Bom Socorro do Zé Açu e Vila Amazônia, além de uma escola na comunidade do Máximo.

SECOM

Fotos: Pitter Freitas e Yuri Pinheiro