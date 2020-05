Bi Garcia lamenta perda do amigo prof. Tristão

A morte do professor de Educação Física, Tristão Farias, de 62 anos, após sofrer um acidente de trânsito na estrada do Parananema, em Parintins, na noite desta sexta-feira pegou a todos de surpresa. Uma pessoa que estava com ele sofreu escoriações pelo corpo, conforme informou a Central de Resgate do município.

O prefeito de Parintins, Frank Bi Garcia lamentou a morte e emitiu Nota de Pesar.

Nota de Pesar

Acabo de receber a notícia trágica do falecimento do meu amigo Tristão Cruz, vítima de um acidente de trânsito. Uma grande tristeza toma conta de mim.

Estivemos juntos em várias jornadas que me remete lembrar nossa participação no Esporte Clube Parintins, nas caminhadas políticas, no papo das esquinas e no serviço público desde o início dos meus mandatos de prefeito, onde sempre foi um grande colaborador. Atualmente, era um dos coordenadores da Semjel, com presença marcante no cronômetro do Carnailha.

Um amigo leal e solidário acaba de nos deixar. Sempre sorrindo, ganhou o respeito na classe dos professores de educação física e a glória de representar com orgulho nosso município em várias competições de atletismo.

Em tempos tão difíceis a gente perde um amigo tão bom. Que Deus nos conforte e acalante o coração de seus familiares, parentes e amigos.

Descansa em paz, meu amigo!

Frank Bi Garcia

