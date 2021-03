Bi Garcia nomeia ex-vereador Henrique Medeiros como secretário extraordinário

O ex-vereador Henrique Medeiros foi nomeado na tarde desta quinta-feira (11) pelo prefeito Bi Garcia como secretário para assuntos extraordinários e representará o município institucionalmente perante órgãos do poder executivo, legislativo e judiciário. Ele também fará o acompanhamento de contratos e convênios na capital do Amazonas e fora do estado.

Medeiros se disse honrado em fazer parte do governo do prefeito Bi Garcia. “É uma honra dobrada poder servir Parintins na capital do Estado, estarei diligente e pronto para atender a demanda na parte administrativa do governo sempre atento a tudo o que for de interesse do município na capital”, assegurou.

O novo secretário atuou como vereador, foi presidente da Câmara, diretor do SAAE e subsecretário em Parintins. Essa experiência, segundo ele, será de fundamental importância no papel que vai desempenhar como secretário em Manaus. “Pelo trânsito que tenho nas secretarias de estado, pelo conhecimento político que eu adquiri ao longo dos anos, a gente tem muito a contribuir com o município de Parintins nessa nova missão que nos foi confiada pelo prefeito Bi Garcia”, concluiu.

SECOM

Foto: Eder Repolho