Bi Garcia nomeia novo diretor da Empresa Municipal de Trânsito

O engenheiro Diego Leitão Mascarenhas foi empossado nesta quinta-feira, 26 de dezembro, como novo diretor-presidente da Empresa Municipal de Trânsito e Transporte de Parintins (EMTT). A posse foi feita pelo prefeito Bi Garcia e vice-prefeito Tony Medeiros.

Diego Mascarenhas assume interinamente a EMTT após o ex-diretor Álvaro Cerdeira pedir exoneração do cargo no dia 18 de dezembro.

O novo diretor da EMTT será efetivado, segundo o prefeito Bi Garcia, após sabatina e aprovação da Câmara Municipal no retorno dos trabalhos legislativos de 2020. De acordo com o prefeito, a nova direção tem a missão de melhorar a estrutura da empresa. “Devem ser contratados mais 15 guardas. Estou no aguardo do controlador geral Harald Dinelly que está definindo um projeto de processo seletivo para a Empresa Municipal de Trânsito”, anuncia Bi Garcia.

O novo diretor-presidente da EMTT, Diego Mascarenhas, agradece o voto de confiança dado pelo prefeito Bi Garcia e enfatiza que trabalhará prioritariamente na educação no trânsito com palestras e difusão de campanhas nas mídias sociais. “A nossa prioridade agora vai ser realmente a educação no trânsito, tentar educar as pessoas, passar uma imagem de que a gente pode trabalhar dessa forma aqui na cidade pra gente ter um trânsito melhor”, enfatiza.

A partir da posse, a nova diretoria da EMTT também atuará em melhorias estruturais do órgão com a aquisição de veículos para a empresa, além do firmamento de convênio com o Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN).

SECOM

Fotos: Pitter Freitas