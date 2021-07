Bi Garcia reabre atividades do programa do idoso em Vila Amazônia

Nesta quarta-feira, 30 de junho, foram retomadas as atividades do Programa do Idoso na Gleba de Vila Amazônia. O prefeito Bi Garcia (DEM) prestigiou o evento acompanhado da primeira-dama Mayra Dias. As atividades estavam suspensas por mais de um ano devido à pandemia do novo coronavírus.

Para o prefeito Bi Garcia, a vacinação às pessoas da terceira idade tem sido primordial para retomada das atividades, entretanto, as medidas de higienização continuam. “Há quase três meses Parintins não registra óbito de idoso em decorrência da Covid-19”, comemorou.

A Secretária Municipal de Assistência Social Trabalho e Habitação (Semasth), Zeila Cardoso, disse que a retomada das atividades do programa do idoso tem significado especial. Para ela, o trabalho diferenciado da administração pública em cuidar da saúde dos idosos favoreceu a retomada.

O presidente da Câmara de Parintins, vereador Mateus Assayag (PL), também prestigiou o evento em Vila Amazônia.

Durante a pandemia do coronavirus, onze idosos faleceram em Vila Amazônia. Até ano passado, 170 idosos estavam cadastrados, no entanto, o número aumentou e pode chegar a 300 idosos.

Obras

Na oportunidade, o prefeito Bi Garcia também vistoriou as obras que estão em execução na comunidade de Vila Amazônia. A comunidade irá ganhar um Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e Centro do Idoso. O local terá espaço de dança, piscina, sala de cinema e auditório.

“Esses investimentos na área social servirão para os idosos e toda a comunidade de Vila Amazônia. Os investimentos irão continuar para que possamos contribuir e oferecer vida saudável as pessoas”, concluiu Bi Garcia.

SECOM

Fotos: Arleison Cruz