Bi Garcia reinaugura centro de saúde e realiza série de inaugurações na região do Caburi

O Caburi recebeu nesta terça-feira, 12 de outubro, uma Cidade da Criança construída pela Prefeitura com recursos de emenda do deputado federal Silas Câmara, a reforma, ampliação e modernização da escola municipal Walkiria Viana Gonçalves, e um sistema Água no Jirau na comunidade Santa Terezinha, beneficiando mais de 200 famílias com água potável de qualidade. Na cidade, o Centro de Saúde Dom Arcangelo Cerqua, que recebeu revitalização, foi reinaugurado.

O terceiro dia de inaugurações da semana do aniversário de Parintins foi comandado pelo prefeito Bi Garcia (DEM) e contou com a participação do deputado federal Silas Câmara (Republicanos), primeira-dama Mayra Dias, presidente da Câmara, Mateus Assayag (PL), e os vereadores Telo Pinto (PSDB), Cabo Linhares (PSL), Alex Garcia (PSD) e Naldo Lima (Solidariedade).

Após acompanhar o dia de inaugurações com o prefeito Bi Garcia, o deputado federal Silas Câmara fez uma avaliação positiva do trabalho desenvolvido em Parintins e anunciou novos investimentos para a construção de novas cidades da criança em parceria com a Prefeitura.

“Já anunciamos tanto na Vila Amazônia quanto na sede do município mais uma unidade dessa e também no Mocambo. Isso vai transversalmente atender toda a população, principalmente do interior do Município. Vamos continuar trabalhando cada vez mais e ouvindo a voz do povo através do prefeito Bi Garcia”, garantiu o deputado Silas Câmara.

Para o prefeito Bi Garcia, as inaugurações que ocorrem na semana em que Parintins completa 169 anos só estão acontecendo em razão da grande parceria firmada com as bancadas de parlamentares amazonenses no Senado Federal, Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa do Amazonas para proporcionar melhorias na vida da população da cidade e zona rural.

“O sentimento é de dever cumprido, de quem realmente está preocupado em cuidar bem das pessoas, de quem está devolvendo o respeito e a dignidade ao povo de Parintins, tanto da cidade quanto da zona rural. Não tenho dúvida de que todos esses investimentos simbolizam aquilo que a gente sempre deseja, que é melhorar a qualidade de vida da população parintinense”, enalteceu Bi Garcia.

Secom Parintins

Fotos: Yuri Pinheiro e Arleison Cruz