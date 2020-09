Bi Garcia tem apoio de 16 partidos para a reeleição em Parintins

A convenção partidária foi realizada neste domingo (13), no Convetion Center, e apontou mais 280 candidatos a vereador.

Com uma aliança formada por 16 partidos, o DEM confirmou o nome de Bi Garcia como candidato à reeleição à prefeitura do município de Parintins. O vice-prefeito continua sendo Tony Medeiros, do PSD.

O deputado federal Marcelo Ramos (PL) e a deputada estadual Alessandra Campêlo (MDB), presentes no evento, representaram o apoio das bancadas federal e estadual.

Programas como Água no Jirau, Resgate Parintins e Plantão Social foram destacados pelos líderes partidários como fator importante para adesão a chapa. “Nosso trabalho fica mais forte com a soma de grandes partidos. Essa aliança é pela continuidade de projetos, programas, obras e serviços. Revitalizamos e iniciamos muita coisa. Agora vamos caminhar para avançar cada vez mais”, disse o candidato Bi Garcia.

A aliança é formada pelos partidos DEM, PSD, PSDB, PSL, PDT, MDB, PMN, PC do B, PP, PROS, Avante, PRTB, Republicanos, PL, Podemos e Solidariedade. “Com certeza toda essa união é reconhecimento do trabalho já feito. Em quatros anos não deu para fazer tudo, mas começamos a reconstruir o nosso município. Fizemos um número de inaugurações jamais visto na história nesses quatro anos, mas temos o pé no chão e sabemos que precisamos fazer mais e vamos fazer”, afirmou Tony Medeiros.

Bi Garcia comemora a maior aliança partidária já formada em Parintins

Candidato à reeleição para o quarto mandato de Prefeito de Parintins, o prefeito Bi Garcia (DEM) comemorou a entrada do MDB, liderado pela empresária Márcia Baranda na coligação reunindo 16 partidos em apoio à sua candidatura. “Nós conseguimos fazer o maior número de alianças na história política de Parintins”, assinalou o prefeito após o encerramento da convenção que homologou sua candidatura e dos pré-candidatos a vereadores realizada no Convention Center, com as presenças do deputado federal Marcelo Ramos (PL) e da deputada estadual Alessandra Campelo (MDB).

“Esse arco de alianças só há de fortalecer o projeto inovador e que a gente procura melhorar cada vez mais os investimentos, principalmente no que se refere a melhorar a geração de emprego e renda, a oportunidade de trabalho, aquecimento da economia e salvar vidas no município. É isso que se requer dos homens públicos”, declarou.

Para o prefeito candidato à reeleição, mantendo a dobradinha com o atual vice-prefeito Tony Medeiros (PSD), o maior desafio do seu futuro quarto mandato é fazer uma administração superior a atual, quando organizou as finanças do município e a realização de várias obras estruturantes já entregues para a população.

“O maior desafio é fazer realmente um governo melhor que os três, fazer investimento que refere ao setor primário que precisa de mecanização, tecnologia e de inovação para que a gente possa gerar emprego”, afirmou.

Bi Garcia revelou apostar em novo ciclo econômico para o município a partir da exploração de petróleo e gás, cujo processo vem sendo conduzido pelo senador Omar Aziz com leilão de campos existentes no município.

Assessoria de Imprensa

Fotos: Pitter Freitas